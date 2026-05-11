Manisa 2. Amatör Salihli A Grubu'nda mücadele eden Salihli Ülküspor, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 1. Amatör Küme'ye yükseldi.

Salihli ekiplerinin yer aldığı 2. Amatör A Grubu'nun 7. hafta maçında Salihli Ülküspor, sahasında Gördes Altıntaşspor'u ağırladı. Rakibini 5-1 mağlup eden Salihli temsilcisi, puanını 21'e yükselterek sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Bu sonuçla birlikte Salihli Ülküspor, yeni sezonda Manisa 1. Amatör Küme'de mücadele etmeye hak kazandı.

Şampiyonluk sonrası açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Oğuz Ayçiçek, elde edilen başarıdan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, 'Ligin bitimine 2 hafta kala şampiyon olup 1. Amatör Küme'ye yükselmenin gururunu yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni sezonda Salihli Ülküspor olarak ilçemizi 1. Amatör Küme'de en iyi şekilde temsil edeceğiz' dedi.