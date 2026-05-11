Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında SGK İl Müdürü Buket İnce ve beraberindeki heyeti kabul eden Manisa Valisi Vahdettin Özkan, sosyal güvenlik sisteminin toplumun geleceği için hayati önem taşıdığını belirterek kayıt dışı istihdamla mücadelenin sosyal adalet açısından kritik olduğunu vurguladı.

Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Buket İnce ve beraberindeki heyet, 'Sosyal Güvenlik Haftası' kapsamında Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette SGK'nın Manisa genelindeki çalışmaları hakkında Vali Özkan'a bilgi veren İl Müdürü Buket İnce, sosyal güvenlik sisteminin işleyişi, kayıt dışı istihdamla mücadele, hizmet kalitesinin artırılması ve dijitalleşme süreçlerine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Vali Vahdettin Özkan ise sosyal güvenlik sisteminin vatandaşların geleceğe güvenle bakabilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, 'Sosyal güvenlik sistemi, toplumumuzun geleceğe güvenle bakabilmesinin en güçlü teminatlarından biridir. Vatandaşlarımızın hayatlarının her aşamasında kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan bu yapı, sosyal devlet anlayışımızın en somut yansımalarından biridir.' dedi.

Sistemin yalnızca bir sigorta mekanizması olmadığını ifade eden Özkan, emeğin korunması, hakların güvence altına alınması ve sosyal adaletin sağlanmasının sosyal güvenlik sisteminin temel unsurları arasında yer aldığını belirtti.

Dijitalleşme alanında atılan adımların hizmet kalitesini artırdığını kaydeden Özkan, vatandaşların işlemlerini daha hızlı, şeffaf ve etkin şekilde gerçekleştirebilmesi adına yapılan çalışmaların önemli olduğunu ifade ederek emeği geçen kurum çalışanlarına teşekkür etti.

Kayıt dışılıkla mücadelenin önemine de değinen Vali Özkan, 'Kayıt dışılıkla mücadele hem çalışanlarımızın haklarının korunması hem de devletimizin sosyal adalet anlayışının güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işlemesi, toplumun tüm kesimlerinin bu konuda bilinç sahibi olmasıyla mümkündür.' ifadelerini kullandı.

Vali Özkan, konuşmasının sonunda Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.