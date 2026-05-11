Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Uşak'ta düzenlenen Okul Sporları Oryantiring Yıldız Erkekler Türkiye Birinciliği yarışmalarında Manisa'yı temsil eden Demirci Fatih Ortaokulu Yıldız Erkek Takımı, Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcuların kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda Manisalı sporcular; hız, dikkat ve yön bulma becerileriyle dikkat çekti. Zorlu etaplarda başarılı bir performans ortaya koyan Demirci Fatih Ortaokulu Yıldız Erkek Takımı, elde ettiği dereceyle Manisa'nın okul sporlarındaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Türkiye ikincisi olan sporcuları, öğretmenleri ve antrenörleri tebrik ederek okul sporlarının çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Öztürk yaptığı açıklamada, 'Okul sporları; çocuklarımızın ve gençlerimizin erken yaşta sporla tanışması, yeteneklerini keşfetmesi ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi açısından büyük önem taşıyor. Uşak'ta düzenlenen Türkiye Birinciliği yarışmalarında ilimizi başarıyla temsil ederek Türkiye ikincisi olan Demirci Fatih Ortaokulu Yıldız Erkek Takımımızı, öğretmenlerimizi ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum' dedi.

Gençlerin farklı spor branşlarında elde ettiği başarıların kendilerini gururlandırdığını belirten Öztürk, 'Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin spora erişimini artırmak, onları desteklemek ve başarılarını daha ileriye taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.