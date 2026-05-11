Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ilçede devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek eleştirilere yanıt verdi. Akın, 'Bugün çekilen sıkıntılar yarının konforu için. Turgutlu'nun geleceği adına siyasi risk aldık' dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Yeni Mahalle ve Subaşı Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmalarını başkan yardımcıları, mahalle muhtarları ve teknik ekiplerle birlikte yerinde inceledi. Vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Akın, çalışmalarla ilgili bilgi vererek talepleri dinledi.

'Daha güzel bir Turgutlu' hedefiyle sahada olmaya devam ettiklerini belirten Başkan Akın, ilçenin birçok noktasında sürdürülen altyapı yatırımlarının geleceğe yönelik önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Sosyal medya üzerinden belediyeye yönelik eleştiriler yapıldığını söyleyen Başkan Akın, altyapı yatırımlarının zorunlu olduğunu vurgulayarak, 'Turgutlu'muzun 2016 yılındaki nüfusu 155 bindi. Bugün geldiğimiz noktada nüfusumuz 182 bine ulaştı. Bu artışla birlikte altyapı ihtiyacı da büyüdü. Ancak geçen süreçte gerekli yatırımlar yeterince yapılmadı. Biz bugün ilgili kurumlara kazı izinleri vererek siyasi bir risk aldık' dedi.

Yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların daha konforlu bir yaşam süreceğini ifade eden Akın, 'Bu çekilen cefanın sonunda bir sefa var. Hemşehrilerimiz musluklarını açtığında suyu akacak, şaltere bastığında elektriği yanacak, doğalgaz ve internet sorunu yaşamayacak. Biz de bunun için gece gündüz çalışıyoruz' diye konuştu.

Altyapı çalışmalarının Temmuz ayı sonunda tamamlanacağını açıklayan Başkan Akın, üstyapı için de ihalelerin yapıldığını belirtti. Akın, 'Manisa Büyükşehir Belediyemiz 70 bin metrekare, Turgutlu Belediyemiz ise yaklaşık 50 bin metrekare yol döşeme çalışması gerçekleştirecek. 2027 yılına daha modern bir Turgutlu hazırlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan yaşanan geçici sıkıntılar nedeniyle anlayış beklediklerini dile getiren Başkan Akın, 'Bu yatırımların yapılabilmesi için yolların bozulması gerekiyor. Ama yolları yeniden yapacak olan da biziz. Mahalle muhtarlarımız, belediye çalışanlarımız ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte Turgutlu halkının daha konforlu yaşaması için çalışmayı sürdüreceğiz' dedi.