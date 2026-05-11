Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TCDD iş birliğiyle hayata geçirilen 'Masal Treni Tiyatro Gösterisi', Bitlis'in Tatvan ilçesinde çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Tatvan Gar Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, masallar dünyasına keyifli bir yolculuk yaptı. Renkli dekorlar, canlı müzikler ve eğlenceli karakterlerle sahnelenen tiyatro gösterisi yoğun ilgi gördü. Nemrut Krater Dağı ve Van Gölü temalarının da yer aldığı etkinlikte aileler ve çocuklar hem eğlendi hem de kültürel bir etkinlikte bir araya gelme fırsatı buldu. Ücretsiz olarak düzenlenen gösteride çocuklar, masal kahramanlarıyla buluşurken, aileler de etkinliğin Tatvan'da gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Etkinliklerin gün boyu devam edeceği Tatvan Gar Müdürlüğü'nde, çocuklara yönelik 'Masal Treni Tiyatro Gösterisi'nin ardından akşam saat 20.00'da ise 'Komşu Köyün Delisi' adlı tiyatro oyunu da sanatseverlerle buluşacak. Komedi türündeki oyun için tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.