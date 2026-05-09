Bitlis'in Tatvan ilçesinde Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonluk, sarı-kırmızılı taraftarların yoğun katılımıyla büyük bir coşku içerisinde kutlandı. Tatvan AVM önünde bir araya gelen binlerce taraftar, meşaleler, bayraklar ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

Kutlamalara her yaştan Galatasaray taraftarı katılırken, AVM önü adeta sarı-kırmızı renklere büründü. Araç konvoylarıyla şehir turu atan taraftarlar, marşlar söyleyerek ve tezahüratlar yaparak şampiyonluğun gururunu yaşadı.

Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kutlamalarda, taraftarların birlik ve beraberlik içinde oluşturduğu görüntüler renkli anlara sahne oldu. Tatvan'da futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar, coşkulu anlara sahne oldu.