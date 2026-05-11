Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kurtarılırken olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Edinilen bilgiye göre yangın, 7 Mayıs günü saat 18.25 sıralarında Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi Ata Sokak'ta bulunan 8 numaralı evde meydana geldi. Evden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 2 asayiş timi, 1 trafik timi, sağlık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede adrese intikal eden jandarma devriye ekipleri, dumanların kapladığı ikamete girerek içeride yaşayan 76 yaşındaki Naide Doğrular'ı dışarı çıkarmayı başardı. Faciadan kıl payı kurtarılan ve dumandan etkilendiği belirlenen yaşlı kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 3 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda söndürülerek soğutma çalışmaları tamamlandı.

Öte yandan yaşanan can pazarı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ancak evde büyük çapta maddi hasara yol açan yangının, sobadan kaynaklandığı değerlendirilirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.