Karaman'da refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralanırken, araçta bulunan 2 çocuk kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.S. idaresindeki 42 ACD 055 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Beton duba üzerinde asılı kalan otomobilin sürücüsü Z.S. yaralandı. Araçta yolcu olarak bulunan sürücünün kızı ve oğlu ise kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araç, incelemelerin ardından çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.