Bingöl'de baharın etkisi kent genelinde hissedilmeye başlanırken, yüksek rakımlı bölgelerde kış manzaraları varlığını sürdürüyor. Aynı karede hem yeşilin hem beyazın görüldüğü doğa manzaraları dikkat çekiyor.

Kent merkezine yakın bölgelerde havaların ısınmasıyla birlikte doğa canlandı. Ovalar ve vadilerde sarı çiçekler açarken, yemyeşil alanlar baharın gelişini müjdeledi. Ancak Bingöl'ün yüksek kesimlerinde yer alan dağların zirvelerindeki kar örtüsü ise henüz erimedi. Özellikle kırsal bölgelerde ortaya çıkan manzaralarda, ön planda baharın canlı renkleri yer alırken arka plandaki karla kaplı dağlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kentteki rakım farkının aynı anda iki mevsimin yaşanmasına neden oluyor. Yüksek kesimlerde kar örtüsünün bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.