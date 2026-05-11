Bursa'da düzenlenen Okul Sporları Atletizm Yıldız Kızlar Türkiye Birinciliği'nde piste çıkan Manisalı sporcu Belinay Gündoğdu, 60 metre koşuda Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Bursa'da düzenlenen Okul Sporları Atletizm Yıldız Kızlar Türkiye Birinciliği'nde Manisa'yı temsil eden Belinay Gündoğdu, 60 metre koşuda Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye'nin farklı illerinden başarılı sporcuların katıldığı şampiyonada piste çıkan genç atlet Belinay Gündoğdu, sergilediği üstün performansla rakiplerini geride bırakarak 60 metre kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı.

Elde ettiği dereceyle Manisa'ya büyük gurur yaşatan Belinay Gündoğdu, atletizm branşında önemli bir başarıya imza attı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Türkiye şampiyonu olan Belinay Gündoğdu'yu tebrik ederek, 'Sporcumuz Belinay Gündoğdu, Bursa'da düzenlenen Okul Sporları Atletizm Türkiye Birinciliği'nde gösterdiği üstün performansla 60 metre koşuda Türkiye şampiyonu olarak bizleri gururlandırdı. Manisa'mızı en iyi şekilde temsil eden sporcumuzu, ailesini, antrenörünü ve emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. Gençlerimizin sporla büyümesi, başarılarıyla ilimizi ve ülkemizi gururlandırması bizler için çok kıymetli. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporcularımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Şampiyonluk başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Belinay Gündoğdu'nun önümüzdeki dönemde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda da Manisa'yı temsil etmesi bekleniyor.