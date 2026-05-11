Nesine 2. Lig Play-Off finalinde Muğlaspor'a yenilen ve yükselme şansını kaybeden Elazığspor'a, AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu tarafından vaat edilen 1 milyon TL'lik rakam yenilgiye 1.5 milyona çıkarıldı.

Elazığspor'un şehrin ortak değeri olduğunu vurgulayan Başkan Selmanoğlu, gerekli ödemenin kulübe yapılacağının altını çizerek, 'AK Parti Elazığ İl Teşkilatı olarak Elazığspor'umuza söz verdiğimiz şampiyonluk prim sözünü 1 milyon TL'den 1 milyon 500 bin TL desteğe yükseltiyoruz. Çünkü biz bu armayı sadece başarı günlerinde değil, her şartta sevdayla taşıyoruz. Her ne kadar arzu ettiğimiz şampiyonluk hedefine ulaşamasak da, Elazığspor'umuz ortaya koyduğu mücadele, inanç ve şehirde oluşturduğu birlik ruhuyla anlamlı bir sürecin yaşanmasına vesile olmuştur. Biz de bu vesileyle şampiyonluk prim sözümüzü desteğe dönüştürme kararı aldık. Dün vardık, bugün de buradayız, yarın da Elazığspor'umuzun yanında olmaya devam edeceğiz. Elazığspor bu şehrin gururu, ortak heyecanı ve en önemli değerlerinden biridir. Takımımıza, teknik heyetimize, yönetimimize ve büyük Elazığspor taraftarına sezon boyunca gösterdikleri büyük özveri için yürekten teşekkür ediyor, şanlı Elazığspor'umuza bundan sonraki süreçte yürekten başarılar diliyoruz' diye konuştu.