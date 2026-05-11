Okul Sporları Spor Tırmanışı Türkiye Şampiyonası Elazığ'da 350 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Spor Tırmanışı Türkiye Şampiyonası, 07-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında Elazığ Doğukent 15 Temmuz Spor Salonu'nda büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen toplam 350 sporcu, şampiyonada derece elde edebilmek için mücadele etti. Hız ve lider disiplinlerinde gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular hem bireysel hem takım kategorilerinde kıyasıya yarışırken, organizasyon boyunca tribünlerde büyük heyecan yaşandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; 'Ulusal düzeyde birçok önemli spor organizasyonuna ev sahipliği yapan şehrimiz, sahip olduğu modern spor tesisleri, güçlü organizasyon kabiliyeti ve misafirperverliği ile bir kez daha 'Şampiyonalar Şehri Elazığ' vizyonunu başarıyla ortaya koymuştur. Birçok branşta Türkiye Şampiyonası, grup müsabakaları ve ulusal organizasyonlara ev sahipliği yapan Elazığ; spor altyapısı, tesisleşmesi ve gençliğe yönelik yatırımlarıyla bölgenin önemli spor merkezlerinden biri olmayı sürdürmektedir. Organizasyona katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara, antrenörlere, hakemlere ve sporculara teşekkür eder, derece elde eden tüm sporcularımızı tebrik ederiz' denildi.