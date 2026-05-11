Sinop'un Boyabat ilçesinde Engelliler Haftası'nda hayata geçirilen projeyle özel bireylerin mutluluğuna ortak olundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen 'Bi Projem Var' etkinlikleri kapsamında hazırlanan 'Bir Dokunuş Bin Mutluluk: Saç Bakımı Sosyal Sorumluluk' projesi kapsamında, Engelliler Haftası dolayısıyla Boyabat Özel Eğitim Uygulama Okulu ziyaret edildi. Öğrencilerle bir araya gelen proje ekibi, saç bakımı ve kişisel bakım uygulamaları gerçekleştirerek özel bireylerin mutluluğuna ortak oldu. Etkinlik boyunca öğrencilerle yakından ilgilenen öğretmen ve öğrenciler, hem sosyal farkındalık oluşturdu hem de gönüllere dokunan anlar yaşattı. Renkli görüntülere sahne olan programda öğrencilerin mutluluğu dikkat çekti.

Yetkililer, sosyal sorumluluk projelerinin toplumda dayanışma ve farkındalık bilincini artırdığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.