Sinop'ta çevresel farkındalığın artırılması, doğal hayatın korunması ve bilimsel iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan 'Çevresel Farkındalık ve Bilimsel İş Birliği Protokolü' düzenlenen törenle imzalandı.

Protokol ile Saraydüzü ilçesindeki Cuma Ovası'nı merkeze alan, Türkiye'ye örnek bir kırsal kalkınma hamlesinin ilk adımı atıldı. Törende konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, projenin vizyonunu şu sözlerle özetledi:

'Valiliğimiz öncülüğünde, paydaş kurumlarımızın iş birliği ile Sinop'umuzun doğa incisi Saraydüzü ilçemiz Cumaköy'de 'Leylek Şenliği'ni hayata geçiriliyor. Cumaköy'ümüzün fiziksel altyapısına, sosyo-ekonomik hayatına kaldıraç etkisi yapacak olan şenlik, 20 Haziran'da başlıyor. Her yıl mart ayının başından ağustos ayının sonuna kadar yaklaşık 6 ay boyunca 120 leylek Cuma Ovası'nda bizlere misafir oluyor. Bu leylekler yavrulama süreçlerini ovamızda tamamlıyorlar.'

Doğal zenginliğin ekonomik bir değere dönüştürüleceğini belirten Vali Özarslan, 'Biz de bu eşsiz doğal zenginliğimizi korumak, çevre bilincini artırmak, kuş bilimi alanında farkındalık oluşturmak ve bütüncül bir köy kalkınması örneğini oluşturmak amaçlı başlattığımız bu etkinliği başlatıyoruz. Şenliğimizin öznesi olan leyleklerimiz, Saraydüzü Cuma Ovası'nda bulunan Cumaköy, Cumatabaklı, Cumakayalı köyümüzün ve Yenice köyleri olmak üzere toplam dört köyümüzün sosyo-ekonomik kalkınması, kültürel ve yerel ekonomisinin canlanması, yaşam kalitesinin yükseltmesi için de yerel aktörlerin ve kurumsal kamu paydaşlarımızın şenlik vasıtasıyla bir araya getirecek. Örnek bir bütüncül ve sistematik köy kalkınması ortaya koyacağız' ifadelerini kullandı.

Kır-kent arasındaki fark azalacak

Vali Özarslan, projenin teknik ve sosyal detaylarına ilişkin ise şunları kaydetti:

'Kır-kent arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması ve şenlik yapılacak köyümüzde sosyo-ekonomik gelişmeyi sağlamak amaçlı, İl Özel İdaremiz tarafından köy yollarımızın standartlarının yükseltilmesi, evsel katı atık ve kanalizasyon/bireysel foseptik yönetim sistemlerinin takibi yapılacak. Ekim-dikim alanları ya da bağ-bahçe alanlarının düzenlenmesi ve ürün deseninin belirlenmesinden, mimari çevrenin tasarımına, etkinlik alanlarının belirlenmesinden, köyün kamu hizmet mekanları, tarımsal ürünlerin pazarlama- depolama-satış vb ticaret ünitelerinin tasarımına dek uzanan bir çalışma yapılacak.'

Bölgenin uluslararası önemine bilimsel verilerle dikkat çeken Vali Özarslan, 'Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı halkalama raporunda göre, Türkiye'de Saraydüzü ilçemizde Cumaköy'de 12 Haziran 2024 tarihinde halkalanan leylek, 7 bin 182 kilometre uzaklıktaki Güney Afrika'da canlı olarak 9 Mart 2025 tarihinde gözlemlenmiştir. Bu leylek ülkemizde halkalanan toplam 31 adet kuş arasında gözlenen 'en uzak mesafeli' olanıdır. Bu veri Cuma Ovamızın ne kadar kıymetli bir göç rotası üzerinde olduğunu açıkça gösteriyor' dedi.

Protokol kapsamında, YEDAŞ'ın 35 elektrik direğine platform kurduğu, DKMP'nin ise bölgeye bir 'Leylek Müzesi' kazandırarak bu alanı 'Okul Dışı Öğrenme Ortamı' haline getireceği bildirildi. Konuşmaların ardından Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan ve paydaş kurum temsilcileri tarafından iş birliği protokolü imzalandı.

Sinop Valiliği'nde gerçekleştirilen imza törenine Saraydüzü Kaymakamlığı, Sinop Üniversitesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü, YEDAŞ Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri katıldı.