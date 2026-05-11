Aydın'ın Efeler ilçesinde yapımı tamamlanan ve ayda ortalama 450 bin hastaya hizmet verecek Aydın Şehir Hastanesi, polikliniklerin de taşınmasıyla birlikte tam kapasite hizmet vermeye başlarken, vatandaşlar da hastaneden 'memnun' olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan Türkiye'nin 21. Şehir Hastanesi Aydın'da hizmet vermeye devam ederken, polikliniklerin de taşınmasıyla birlikte tam kapasite hizmet vermeye başladı. Bin 300 yatak kapasiteli hastanenin Aydın halkına birinci sınıf sağlık hizmeti sunması hedeflenirken, sabahın erken saatlerinde polikliniğe gelen vatandaşlar da hastane personelleri tarafından kapıda karşılanarak gidecekleri bölümlere yönlendirildi. 189 poliklinik sayısı ile vatandaşlara hizmet verilirken, poliklinik bekleme alanlarının ferah olduğunu söyleyen vatandaşlar da duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Aydın Devlet Hastanesi polikliniklerinin Şehir Hastanesi'nde hizmete vermeye başlaması ile birlikte Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul da hastaneye gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Müdür Şenkul, vatandaşlara da' geçmiş olsun' dileklerini iletti.

'Beğendim hastanemizi'

Yeni poliklinik alanlarını çok beğendiğini ifade eden vatandaşlardan Yüksel Erçetin; 'Ben çok memnun kaldım. Çok beğendim. Hep böyle devam etsin inşallah' dedi. Müjgan Dağdelen ise 'Çok sevindik. İyi bir hastane oldu. Hoşumuza gitti' şeklinde konuştu.

Hastanenin büyük bekleme alanları ile rahat nefes alabildiklerini ifade eden Cem Bartu Kaçar; 'Ulaşım kolay. Geniş bir hastane. Ferah da bir hastane. Tek problemimiz. Her kamu alanında olduğu gibi otopark problemi devam etmekte. Ama bunun da yakın zamanda düzeleceğini. Ek otopark yapacaklarını düşünüyorum. Poliklinik sayıları sanki artmış gibi geldi bana. Diğer hastanelere nazaran ve oturma kapasiteleri de artmış. Daha fazla koltuk var. Koridor genişlikleri güzel. Havalandırmalar güzel. Diğer hastanenin polikliniklerin de bunaltıcı bir havası vardı. Buranın havalandırması güzel ve ferah. Beğendim yani hastanemizi' dedi.

'Her taraf güzel ve geniş'

Hastanede her şeyin olduğunu ifade eden Yılmaz Celep; 'Çok iyi bir yer olmuş. Uzak biraz ama olsun önemli değil. Allah razı olsun yapanlara, sebep olanlara. Çok güzel olmuş hastanemiz. Büyük. Her şey var' ifadelerini kullandı. Eşi ile birlikte hastaneye kontrole geldiklerini ifade eden Meliha Celep de; 'Buraya ben kontrole geldim. Çok güzel, çok sevdim. Doktorumuz da çok iyi. İyi olmuş. Geniş. Her taraf güzel. Allah sağlık versin' dedi.

'Yatış yerleri otel konforunda'

Çok rahat bir şekilde hastaneye geldiklerini ve memnun olduklarını ifade eden Mehmet Arslan; 'Yapılan hizmetler çok güzel. Ellerine sağlık. Hayırlı uğurlu olsun. Mükemmel yani. Allah kolaylık versin herkese' dedi.

Gencay Karaçay; 'Aydın'ın sağlık alt yapısını güçlendiren cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Poliklinikler bugün hizmete girdi. Çok temiz ve muhteşem olmuş. Çalışanlar da çok dikkatli. Bizlere çok yardımcı oluyorlar. Polikliniklerde bekleme alanlarında oturma yerleri de çok güzel, koridorlar ferah. Yatış yerleri çok güzel. Muhteşem bir yer. Yani otel konforunda yatış yerleri. Aydınımıza hayırlı uğurlu olsun' şeklinde konuştu.