Sinop'un Ayancık ilçesinde ÜNİDES Projesi kapsamında 'Kuşakları Bir Araya Getiren Aile ve Değerler Tiyatrosu' gösterimi gerçekleştirildi.

Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından düzenlenen programda öğrenciler tarafından sahnelenen tiyatro gösterisi izleyicilerden ilgi gördü. Aile bağları, toplumsal değerler ve kuşaklar arası iletişimin önemine dikkat çekilen etkinlikte, çocuklar için çeşitli aktiviteler de düzenlendi. Program kapsamında gerçekleştirilen oyunlar ve eğlenceli etkinliklerle çocuklar keyifli vakit geçirirken, aileler de etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliği düzenleyen öğrenciler, amaçlarının hem çocuklara eğlenceli bir gün yaşatmak hem de aile ve değerler konusuna dikkat çekmek olduğunu belirtti.