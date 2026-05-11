Elazığ'da afet ve acil durumlara hazırlık çalışmaları kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü personeline eğitim verildi.

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, Orta Seviye Akreditasyon başvurusunda bulunan Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü personeline yönelik eğitimler başladı. Eğitimlerin açılış programına İl AFAD Müdürü Dr. Cafer Giyik ile Elazığ Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı katıldı. Program çerçevesinde personele afet ve acil durumlara ilişkin teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimler de verileceği belirtildi.

Eğitim programının belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceği öğrenildi.