Muğlaspor'un Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynadığı final müsabakasını kazanarak büyük bir başarıya imza atmasının ardından, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin takıma ve taraftarlara verdiği destek de takdir topladı.

Nesine 2. Lig Play-Off Beyaz Grup Finali'nde Seza Çimento Elazığspor ile karşı karşıya gelen Muğlaspor, nefes kesen mücadelede rakibini penaltı atışları sonucunda 8-7 mağlup ederek 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Takımının yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, final heyecanını hem Bursa'da, hem de Muğla'da yaşatmak için kapsamlı organizasyonlar gerçekleştirdi. Yaklaşık 100 otobüsle Muğlalı taraftarlar Bursa'ya taşınırken, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras karşılaşmayı Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ile birlikte tribünden takip etti.

Final müsabakası öncesinde Muğla'nın dört bir yanından taraftarların Bursa'ya ulaşabilmesi için ulaşım organizasyonu yapan Büyükşehir Belediyesi, binlerce futbolseverin takımının yanında olmasını sağladı. Bursa Atatürk Spor Kompleksi'nde tribünleri dolduran Muğlaspor taraftarları, maç boyunca takımlarına büyük destek verdi.

Başkan Aras final heyecanını tribünden yaşadı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da Bursa'da taraftarlarla birlikte final heyecanını yaşadı. Karşılaşma sonrası futbolcuları ve teknik heyeti tebrik eden Başkan Aras, Muğlaspor'un elde ettiği başarının tüm Muğla'nın gururu olduğunu ifade etti.

Menteşe Kent Meydanı'nda dev ekran kuruldu

Final karşılaşmasını Bursa'ya giderek izleme fırsatı bulamayan vatandaşlar için de Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe Kent Meydanı'na dev ekran kuruldu. Kent meydanında bir araya gelen yüzlerce vatandaş, final coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Maç boyunca büyük heyecanın yaşandığı meydanda vatandaşlar, karşılaşmanın ardından gelen galibiyeti tezahüratlarla kutladı.

Şampiyonlar Akçaova'da karşılanacak

Şampiyon takım bugün Muğla'ya dönüyor. Takım için saat 19.00'da Akçaova'da büyük bir karşılama programı düzenlenecek. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da katılacağı programın ardından takım, konvoy eşliğinde Menteşe'de ki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Heykeli'ne getirilecek. Burada taraftarlarla birlikte şampiyonluk coşkusu yaşanacak.