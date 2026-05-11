Uluslararası Marmaris Master Cup Basketbol Turnuvası, 14-17 Mayıs tarihleri arasında 9. kez Marmaris'te düzenlenecek. Bu yıl organizasyonda yurtiçi ve yurtdışından 60 takım ile 750 sporcu mücadele edecek.

Bir döneme damga vuran veteran basketbolcular, Marmaris Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen Uluslararası Marmaris Master Cup Basketbol Turnuvası'nda yeniden parkelere çıkacak. Türkiye'nin yanı sıra Litvanya, Hırvatistan, İngiltere, Rusya, Almanya, Sırbistan, İtalya, Yunanistan ve Hollanda'dan kadın ve erkek takımlarının katılacağı turnuva, spor dolu dört güne sahne olacak. Karşılaşmalar, 14-17 Mayıs tarihleri arasında Marmaris Belediyesi Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Beldibi Spor Salonu'nda oynanacak. Her gün 10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek müsabakalar, basketbolseverlere heyecanlı ve çekişmeli anlar yaşatacak. Turnuvanın final karşılaşmaları ise 17 Mayıs Pazar günü yapılacak. Organizasyon komitesi, yüksek katılımla gerçekleştirilecek turnuvanın dostluk ve spor ruhunu bir kez daha ön plana çıkaracağını belirterek tüm basketbolseverleri karşılaşmaları izlemeye davet etti.