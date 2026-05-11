Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve Akdeniz'de İsrail müdahalesiyle karşı karşıya kalan 'Global Sumud Filosu', teknik ihtiyaçların karşılanması amacıyla önceki gün Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaştı. Karaya inen bazı aktivistlerin Marmaris Adliyesi'ne giderek şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

İspanya'nın Barselona kentinden 15 Nisan'da hareket eden ve yaklaşık 300 aktivistin yer aldığı 38 teknelik filo, yaşanan müdahalenin ardından dün Marmaris'e demirledi. Teknik kontrollerin yapılmasının ardından teknelerin Marmaris gümrüklü limanından giriş işlemleri başlatıldı. Tekneler Marmaris açıklarına demir attı.

'Güvenlik önlemleri artırıldı'

Girit üzerinden gelen aktivistlerin Türkiye'ye giriş işlemleri güvenlik birimlerinin koordinasyonunda kontrollü şekilde başlatıldı. Liman bölgesinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, işlemlerin daha hızlı yürütülebilmesi amacıyla bölgede geçici karakol oluşturulduğu öğrenildi.

Aktivistler, sağlık kontrolleri için Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürülürken, sağlık ekiplerinin liman çevresinde hazır bekletildiği ve güvenlik tedbirlerinin artırıldığı bildirildi.

'Aktivistler adliyeye gitti'

Karaya inen bazı aktivistlerin Marmaris Adliyesi'ne giderek yaşanan müdahaleye ilişkin şikayette bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili resen soruşturma başlattığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında Türk vatandaşlarının ifadelerinin alınmaya başlandığı, olayın tüm yönleriyle incelendiği kaydedildi.

'Global Sumud Filosu''nun filodaki teknik eksikliklerin giderilmesinin ardından sürece ilişkin değerlendirmelerin yapılacağı ve ona göre bir program düzenleneceği öğrenildi.