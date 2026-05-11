Muğla'nın Ula ilçesi Çiçekli Mahallesi Muhtarlığı tarafından birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmak amacıyla 'Anneler Günü' dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Programda 'Anneler Günü'nün önemine vurgu yapılırken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Çiçekli Mahallesi Muhtarı Sercan Karan yaptığı açıklamada, etkinliğe katılım sağlayan tüm misafirlere teşekkür edilerek, 'Mahallemizde birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlediğimiz Anneler Günü etkinliğimize katılım sağlayan kıymetli protokol üyelerimize ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çiçekli'ye gönül veren tüm büyüklerimizin destekleriyle güzel bir organizasyona imza atmanın mutluluğunu yaşadık' dedi.