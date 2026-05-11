Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Yatağan'ın Bağyaka Mahallesi'nde şehit annesi Hümeyur Ersoy'u ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette şehit annesiyle bir süre sohbet eden Kaymakam İlhan, Hümeyur Ersoy'un talep ve isteklerini dinleyerek Anneler Günü'nü kutladı. Samimi anların yaşandığı ziyarette devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğu vurgulandı. Kaymakam İlhan'a ziyaret sırasında Yatağan Jandarma Komutanı Emre Şimşek ile Yatağan Emniyet Müdürü Gökçen Doğan eşlik etti.