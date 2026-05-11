Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl birincisi düzenlenen Yemişendere Kuzu Göbeği Festivali, renkli görüntülere ve yoğun katılıma sahne oldu. Bölgenin doğal zenginliklerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen festivale, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri ve yönetimi tam kadro katılım sağladı.

Festival kapsamında düzenlenen ve üreticilerin büyük ilgi gösterdiği 'Buzağı Yarışması', etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerinden oluşan jüri üyeleri; buzağıların sağlık durumu, gelişimi ve ırk özelliklerini titizlikle inceleyerek dereceye giren hayvanları belirledi. Yarışma, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerini teşvik etmek ve üreticiyi desteklemek adına büyük takdir topladı.

Sürdürülebilir tarım ve yerel değerlerin korunması vizyonuyla hareket eden İlçe Müdürlüğü ekipleri, festival alanında vatandaşlara ata tohumu fideleri dağıttı. Yerel tohumların gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekilen etkinlikte, yüzlerce fide toprakla buluşturulmak üzere üreticilere teslim edildi.

Festivalde teknik ekipleriyle birlikte yer alan İlçe Müdürlüğü, üreticilerle bir araya gelerek bölgedeki tarımsal faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Kurum yetkilileri, bu tür festivallerin hem bölge turizmine hem de yerel üreticinin emeğinin değer kazanmasına büyük katkı sunduğunu ifade ettiler.

Yemişendere'nin eşsiz doğasında gerçekleşen festival, hem eğlenceli anlara hem de tarımsal farkındalık çalışmalarına ev sahipliği yaparak ilk yılında hafızalarda yer edindi.