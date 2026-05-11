Muğla Ege Yıldızları Hokey Kulübü Türkiye Kadınlar Hokey 1. Ligi finalinde, Ankara Gölbaşı Hokey Sahası'nda oynanan final müsabakasında Konya Gençlik ve Spor Kulübü'nü penaltı atışları sonucunda 3-1 mağlup ederek Türkiye Şampiyonu olup kupayı müzesine götürdü.

Turnuva boyunca sergilediği üstün performansla rakiplerine adeta göz açtırmayan Muğla Ege Yıldızları, şampiyonluk yolunda aldığı sonuçlarla kırılması zor bir rekora imza attı. İlk turda Konya Gençlik Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup eden ekip, ikinci turda Diyarbakır Spor Kulübü'nü 8-0, üçüncü turda ise Hakkari Spor Kulübü'nü 9-0 yenerek dikkat çekti. Yarı finalde Kırklareli Spor Kulübü'nü 5-0'la geçen Muğla temsilcisi, finalde yeniden karşılaştığı Konya Gençlik Spor Kulübü'nü penaltı atışları sonucunda 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Final maçına kadar kalesinde hiç gol görmeyen Ege Yıldızları, Muğla'nın hokeydeki gücünü tüm Türkiye'ye bir kez daha kanıtladı.

Kupa töreninin ardından açıklamalarda bulunan takım kaptanı Aleyna Başbuğ, büyük bir gurur yaşadıklarını belirterek, 'Biz Ankara'ya zaten şampiyon olmaya gelmiştik ve sözümüzü tutarak Muğla'ya şampiyon olarak dönüyoruz. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Muğla Valimize, Milletvekillerimize, Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, Onursal Başkanımız Erol Kapiz'e ve bu başarının mimarı antrenörümüz Serkan Şen'e sonsuz teşekkürlerimizi sunarız' dedi.

Antrenör Serkan Şen yönetimindeki Muğla ekibi, kazandığı bu şampiyonlukla hem kadın sporunun desteklenmesi hem de Muğla'nın spor şehri kimliği kazanması yolunda önemli bir adım attı. Takımın bu başarısı şehirde büyük bir sevinçle karşılanırken, şampiyon kafilenin Muğla'da coşkulu bir törenle karşılanması bekleniyor.