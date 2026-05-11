Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde gökyüzünde toplu halde uçan pelikanlar, oluşturdukları manzarayla vatandaşların ilgisini çekti.

Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi semalarında görülen onlarca pelikan, bir süre Marmara Denizi kıyısında süzülerek uçtu. Gökyüzünde daireler çizerek ilerleyen pelikan sürüsü, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

İlkbahar ve yaz dönemlerinde genellikle Avrupa'nın güneyi ile Türkiye'deki sulak alanlarda konaklayan Pelikanlar, özellikle Manyas Kuş Cenneti, Meriç Deltası ve Marmara Bölgesi çevresindeki göl ve lagünlerde yaşayan pelikanlar, havaların soğumasıyla birlikte Afrika'nın kuzeyi ile daha sıcak bölgelere göç ediyor. Göç sırasında Marmara kıyı hattını kullandıkları biliniyor.

Balıkla beslenen pelikanlar; göl, delta, nehir ağızları ve deniz kıyısındaki sulak alanlarda yaşamayı tercih ediyor. Geniş kanat yapıları sayesinde uzun süre süzülerek uçabilen pelikanlar, toplu halde gerçekleştirdikleri göç uçuşlarıyla dikkat çekiyor.