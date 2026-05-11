İzmir'de Dikili Kaymakamlığı bünyesindeki Aile Destek Merkezi'nde kadınlara yönelik ücretsiz eğitim ve meslek kursları devam ediyor. Kursiyerlerle bir araya gelen AK Parti Dikili İlçe Başkanı Mehmet Akif Güveli kadınların üretime katılımını destekleyen projelerin önemine dikkat çekti.

Dikili Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezi (ADEM), kadınların sosyal, kültürel ve mesleki gelişimine katkı sağlayan eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezdeki ücretsiz kurs ve eğitimlerle kadınların hem üretime katılması hem de kişisel gelişimlerini güçlendirmesi hedefleniyor.

ADEM'de yürütülen koruyucu ve önleyici eğitim programları kapsamında aile içi iletişim, çocuk gelişimi, aile sağlığı ve kişisel gelişim konularında eğitimler veriliyor. Ayrıca milli ve manevi değerlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da kurs programları içerisinde yer alıyor.

Kadınların meslek edinmesini ve ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla açılan kurslar ise yoğun ilgi görüyor. Merkezde dericilik, aşçılık, pastacılık, dikiş, tel kırma ve dekoratif ahşap süsleme gibi birçok farklı alanda uygulamalı eğitimler düzenleniyor.

AK Parti Dikili İlçe Başkanı Güveli'den ADEM ziyareti

Mehmet Akif Güveli de ADEM'i ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kursiyerlerle bir araya gelen Güveli, kadınların üretime katılımını destekleyen projelerin önemine dikkat çekti.

Ziyaret sırasında kurs alanlarını gezen Güveli'nin, kadınların el emeği ürünlerini incelediği ve eğitim faaliyetleriyle ilgili yetkililerden bilgi aldığı öğrenildi. Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif rol almasının önemine vurgu yapan Güveli, merkezde verilen eğitimlerin ilçeye önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Çocuk oyun odasıyla annelere destek sağlanıyor

Aile Destek Merkezi bünyesinde yer alan çocuk oyun odası da kadınların kurslara katılımını kolaylaştıran önemli hizmetlerden biri olarak öne çıkıyor.

Kadınlar eğitim ve kurslara katılırken çocuklar güvenli ve gelişimlerini destekleyen bir ortamda vakit geçirebiliyor. Böylece annelerin eğitim süreçlerine daha rahat katılım sağlaması hedefleniyor.

Dikili'de sürdürülen çalışmaların, kadınların hem bireysel hem de sosyal yaşamda daha aktif rol almasına katkı sunduğu belirtilirken, ADEM kurslarının önümüzdeki süreçte de devam edeceği ifade edildi.