Eskişehir'de bir inşaat sahasında kullanılan su tahliye hortumunun patlaması sonucu yolun bir bölümünde su birikintisi meydana geldi.
Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Demirciler Sokak üzerindeki inşaat çalışmasında tahliye işlemi gören sarı hortum patladı. Hortumdan çevreye yayılan sular, yolun bir kısmında göllenmeye sebep oldu.
İnşaat sahasından yola akan su, sokak üzerinde çamurlu bir görüntü oluştururken suyun boşa akması vatandaşların tepkisini çekti. Yetkililerin duruma müdahale ederek israfın önüne geçilmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA