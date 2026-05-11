Özel Ümit Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Göçer, şah damarı darlığı bulunan iki hastaya aynı gün karotis stent işlemi uyguladı.

Kasıktan girilerek yapılan endovasküler müdahalenin ardından hastaların ertesi gün taburcu edildiğini aktaran Doç Dr. Göçer, operasyon sırasında pıhtı ya da plak parçalarının beyne gitme riskini azaltmak amacıyla 'beyin koruyucu filtre' sistemleri kullanıldığını aktardı.

Yaklaşık 2 saat süren işlemlerde, hastaların boyun bölgesindeki ileri derecede daralmış şah damarlarına özel kateter sistemleriyle ulaşıldı ve damar içine stent yerleştirildi. Beyin koruyucu filtre kullanıldı. Operasyon sırasında pıhtı ya da plak parçalarının beyne gitme riskini azaltmak amacıyla 'beyin koruyucu filtre' sistemleri kullanıldığını aktaran Doç. Dr. Göçer, işlem sonrasında her iki hastanın nörolojik açıdan yakından takip edildiğini ve bu kontrollerde hastalarda felç bulgusu, konuşma bozukluğu ya da ciddi bir komplikasyon gelişmediğini söyledi. Göçer, hastaların müdahalenin ertesi günü hastaneden taburcu edildiğini belirtti.

'Şah damarı darlıkları inme riskini artırabilir'

Özel Ümit Hastanesi doktoru Doç. Dr. Hakan Göçer, şah damarı darlığının ihmal edilmemesi gereken önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Şah damarı darlıkları, tedavi edilmediğinde inme riskini ciddi şekilde artırabiliyor. Günümüzde uygun merkezlerde birçok hasta açık ameliyata ihtiyaç duymadan kasıktan girilerek tedavi edilebiliyor.'

Erken tanı önemli geçici konuşma bozukluğu, kol veya bacakta güçsüzlük, yüzde kayma, ani görme kaybı ve dengesizlik gibi şikâyetlerin şah damarı darlığının habercisi olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Göçer, bu tür belirtilerin görülmesi halinde zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini, erken tanı ve uygun tedavinin inme riskinin azaltılmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.