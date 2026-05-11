Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Akçay Altınkum Dalyan mevkiinde, 10. Bölge İlleri Bölge Eğitim Tatbikatı gerçekleştirildi. Balıkesir, Çanakkale ve Manisa UMKE ekiplerinin katıldığı tatbikatta, deprem ve depreme bağlı gelişen acil durum senaryoları gerçeğini aratmadı.

Tatbikatta; deprem sonrası oluşabilecek acil durumlar, bot batması ve yürüyüş yapan grubun kaybolması gibi senaryolar üzerinden ekiplerin olaylara müdahale kabiliyeti test edildi. Katılımcılar, acil müdahale planları ile politika ve prosedürleri uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

Tatbikata, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çavdar başta olmak üzere çok sayıda sağlık yöneticisi katılarak çalışmaları yerinde takip etti. Ayrıca Balıkesir AFAD İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ve Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı da destek verdi.

Tatbikat kapsamında; Olay yeri yönetimi, İl SAKOM yönetimi, Kritik lojistik yönetimi, Medikal kurtarma, Acil triyaj hizmetleri, Tıbbi malzeme yönetimi

İş sağlığı ve güvenliği ve Haberleşme ve koordinasyon başlıklarında ekiplerin becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Tatbikata toplam 114 personel ve çok sayıda müdahale, lojistik ve personel taşıma aracı katıldı. Gerçeğini aratmayan senaryolarla gerçekleştirilen eğitimlerde, kurumlar arası koordinasyon ve hızlı müdahale süreçleri başarıyla test edildi.