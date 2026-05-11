Burhaniye' ilçesinde, baharla birlikte başlayan çiftçi hayırları devam ederken, bu haftaki hayrın adreside kırsal Dutluca Mahallesi oldu. İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Dutluca'daki geleneksel Çiftçi Hayrı yüzlerce insanı buluşturdu.

Dutluca Mahallesinde düzenlenen geleneksel Çiftçi Hayrında, camide kılınan namaz öncesi bolluk bereket duası yapılırken, cami çıkışında da tatlıdan tuzluya 8 çeşit yemek ikramı yapıldı. Köylü kadınların hazırladığı kazanlar dolusu yemekler köylüler tarafından servis edilirken, konuklar Dutluca Muhtarı Hüseyin Yılmaz tarafından karşılandı. Konuklar köy meydanında kurulan masalarda yemeklerini yerken muhtar Hüseyin Yılmaz ve köylülere teşekkür etti. Köy muhtarı Hüseyin Yılmaz, hayrın geleneksel olduğunu kaydederken, köylülerin hayır için imece yaptığını söyledi. Hayra, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, bazı meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Hayra katılanlara teşekkür eden Dutluca muhtarı Hüseyin Yılmaz, 'Eskiden beri gelen bu köy hayrını devam ettiriyoruz, Eskiden beri yaptığımız hayırlar. Bugün yaklaşık 2 bin kişi vardı. Hayrımız çok kalabalıktı. Allah kabul etsin. Herkes geldi. 7-8 çeşit yemeğimiz vardı Bol bol yetti. Katılan herkesten Allah razı olsun' dedi. Ali Atıcı da, 'Bugün senelerden beri yapılan Dutluca hayrımızı yaptık. Yılardır hayır geleneğimizi yürütmekteyiz. Gene bugün hayrımıza dışardan ve köyümüzden geldiler. Hayrımızı Allah kabul etsin. Gelenlerden Allah razı olsun' dedi. Yılmaz Özcan ise, 'Katılan herkese teşekkür ediyoruz .Bu hayrı temin eden organize eden özellikle başka köy muhtarımız Hüseyin bey olmak üzere tüm köy halkına çok teşekkür ediyoruz' diye konuştu.