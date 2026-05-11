Edremit Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin hazırladığı yenilikçi projeler, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ile kapılarını açtı. Çevreden robotiğe kadar pek çok alanda hazırlanan çalışmalar, bilim meraklılarından tam not aldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gençlerin bilimsel araştırma ve üretim becerilerini desteklemek amacıyla düzenlenen 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' gerçekleştirildi. Edremit Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından organize edilen etkinlik, ilçe protokolünün katılımıyla düzenlenen bir törenle başladı.

Fuarın açılış programına; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın, İlçe Millî Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, Şube Müdürü Hürrem Tanrıverdi, Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ile çok sayıda okul müdürü, öğretmen ve öğrenci katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri stantları tek tek ziyaret ederek öğrencilerden projeleri hakkında teknik bilgi aldı. BİLSEM öğrencilerinin bilimsel süreçleri deneyimleyerek hazırladığı; çevre, teknoloji, robotik ve temel bilimler alanındaki çalışmalar büyük ilgi topladı. Özellikle yenilikçi çözüm önerileri sunan projeler, ziyaretçiler tarafından dikkatle incelendi.

Sergilenen projelerin ilçedeki bilimsel gelişim adına umut verici olduğunu belirten Kaymakam Ahmet Odabaş, 'Öğrencilerimizin merak eden, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmesi en büyük önceliğimizdir. Bu başarılı çalışmalarda emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum' dedi.

Öğrencilerin bilimsel düşünme ve sunum becerilerini geliştiren fuar, gün boyunca süren stant sunumları ve deneysel gösterilerle tamamlandı.