Osmaniye'nin Düziçi ilçesi TAG Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen araçta maddi hasar oluştu.

Yangın, gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Düziçi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 BDN 971 plakalı otomobilin motor kısmından seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.