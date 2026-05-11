Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali üç gün süren dolu dolu bir programın ardından sona erdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde Balıkesir'in eşsiz lezzetleri ve köklü mutfak kültürü görücüye çıktı. Festivalde hazırlanan 50 metrelik dev kokoreç şovu ise konuklara hem lezzetli hem de unutulmaz bir deneyim sundu.

Kentin geçmişiyle harmanlanan birbirinden değerli gastronomi mirasını dünyaya tanıtmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın bu yıl ilkini hayata geçirdiği GastroFest, üç gün boyunca lezzet tutkunlarını ağırladı. 8-9-10 Mayıs tarihlerinde Avlu Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen festivalde; workshoplar, konserler, gastro şovlar ve renkli etkinliklerle ziyaretçiler unutulmaz bir gastronomi yolculuğuna çıktı. Başkan Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın ile birlikte dört peynirli pizza yapan ünlü şef Danilo Zanna pizza yapmanın püf noktalarını paylaştı. Sahrap Soysal'dan Eren Kaşıkçı'ya, Pınar Altuğ Atacan'dan Onur Büyüktopçu'ya kadar birçok ünlü isim ve sektör profesyoneli vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. 'Atıksız Mutfak Hareketi' ile sürdürülebilir gastronomi anlayışına dikkat çekenorganizasyon, yerel üreticilerin tanıtımına da önemli katkılar sundu. Ayrıca Balıkesirli vatandaşların yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir, Manisa ve Çanakkale'den düzenlenen turlarla gastronomi festivaline çevre illerden de katılım yoğun oldu.

GasroFest'in ilk günü Erdal Aslanboğa tarafından gerçekleştirilen kokoreç şovu yoğun ilgi gördü. Festivalde 50 metre uzunluğunda bir kokoreçe imza atan Erdal Aslanboğa, Balıkesir'in gastronomi potansiyelini de gözler önüne serdi. Bu şovun Balıkesir'in lezzet kültürünün bir sonucu olduğunu dile getiren Erdal Aslanboğa, 'Dünyanın en uzun kokoreçi burada. Benden talep edilen 40 metreydi ama ben 50 metrelik bir kokoreç hazırladım. Bu üründe 2 bin metrelik süt kuzu bağırsağı kullanıldı. Özellikle tek parça halinde olması bu ürünü özel yapıyor.' diyerek şovun ardından özel kokoreç ürünlerinden bahsetti.

Vali Ustaoğlu: 'Balıkesir'in tanıtımında festivalin çok özel ve ayrı bir yeri olacaktır'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile birlikte festival alanını ziyaret eden Vali İsmail Ustaoğlu'na il protokolü eşlik etti. GastroFest etkinlikleri kapsamında yerel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünleri inceleyerek stantları gezen Vali Ustaoğlu, üreticiler ve şeflerle de bir araya geldi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 'Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızın himayesinde bu yıl ilki yapılan, Balıkesir'imizin tanıtımında gerçekten çok özel ve ayrı bir yeri olacağına inandığımız bu festivalimizin Balıkesir'imize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tabii her zaman söylüyoruz. Balıkesir Türkiye'yi doyuran şehir, dünyayı doyuran şehir diyoruz. Şehrimiz tarihiyle, turizmiyle, kültürüyle ve gastronomisiyle gerçekten çok özel şehir. Bu tip etkinliklerin, festivallerin şehrimize katma değer katacağına inanıyoruz. Bu anlamda da üç gün süren festivalde Balıkesir'imizin çok kıymetli şeflerinin önderliğinde bu güzel lezzetlerin tanıtılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı. Vali İsmail Ustaoğlu'nun festival alanını ziyaretinden mutluluk duyduklarını belirten Başkan Akın, Balıkesir'in lezzetlerini dünyaya tanıtıp, şehrin kadim yemek kültürünü geleceğe taşımak için kararlı olduklarını vurguladı.

Akın: 'Güzel şehrimizin bereketinim paylaştık'

Balıkesirli hemşehrileriyle birlikte 3 gün boyunca aynı sofranın etrafında buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Akın, 'Balıkesir'imizde 3 gün boyunca sadece bir festival değil; aynı sofranın etrafında buluşmanın, aynı coşkuyu paylaşmanın ve bu güzel şehrin bereketini birlikte yaşamanın mutluluğunu hep birlikte hissettik. GastroFest süresince meydanları dolduran, şehrimizin bereketine ve kültürüne sahip çıkan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum.' şeklinde konuştu.

Anneler Günü'nde anne ve çocuklardan eğlenceli etkinlik

Festivalin son günü Anneler Günü kapsamında alternatif sahnede anne-çocuk sandviç atölyesi gerçekleştirildi. Minikler, anneleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirdi. Ünlü şeflerin üç gün boyunca alternatif sahnede gerçekleştirdiği atölyeler ve gastro şovlar izleyenlerden tam not aldı. Gece geç saatlere karar süren festivalde konuklara Balıkesir'in yöresel lezzetlerinden ikramlar da yapıldı. Festivalin son gününde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin MOD10 Gençlik Orkestrası tarafından gerçekleştirilen konseri de konuklara unutulmaz bir akşam yaşattı. Tematik sokaklarda kadın girişimciler ve yerel üreticiler açtıkları stantlarda ürünlerini tanıtma fırsatı buldular. Peyniri, zeytini, kuzusu ve saymakla bitmeyen lezzet dolu ürünleriyle Türkiye'nin bereket merkezi Balıkesir'de özlemle beklenen bu festival üç gün boyunca yüz binlerce lezzet tutkununu ağırladı. Çocuklar ve aileler için hazırlanan etkinlikler yoğun ilgi görürken 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali, hafızalarda unutulmaz izler bıraktı.

Balıkesirlilerden festivale tam not

Festivalin çok güzel geçtiğini söyleyen Mustafa Sakman, 'Etkinlikler çok güzel ve herkesin tanıdığı isimleri burada gördüğümüz için mutlu olduk. Hem bilgilenme amaçlı da güzel oldu. Faydalı olacağını düşünüyorum. Ahmet Başkan'ımıza da bu güzel etkinlik için teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

GastroFest'e katılan Yakupköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıkılmaz, 'Coğrafi işaretli Balıkesir Kaymaklısı'nı tanıtmaya festivale geldik. Böyle bir festivali düzenlediği için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a teşekkür ederiz.'dedi.

GastroFest'in Balıkesir için çok önemli bir çalışma olduğunu dile getiren Tülay Nehir, 'GastroFest'i ziyarete geldik. Balıkesir'de de böyle bir etkinliğin yer almasından çok mutluluk duyduk. Yerel esnafla halkın buluşması bence muhteşem oldu. Hem onlar kendilerini tanıtma fırsatı buldular hem de halk onlara daha yakın olmuş oldu. Ahmet Başkan'ımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendi çalışmalarını çok beğeniyoruz.' sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Organizasyonu çok beğendiğini söyleyen Murat Çetin, 'Balıkesir'in çok güzel lezzetleri var. Ben Balıkesirli değilim ama bütün lezzetlerini çok seviyorum. Etkinlikler çok iyi. Ünlü kişilerin olması da şehirde bu ilgiyi artırdı. Gastronomi alanında kendini geliştirmek isteyen ya da bir şeyler öğrenmek isteyen insanların bir araya gelmesi için bu festival önemli bir fırsat. Hem de gençlerin bu alana ilgi duyması için de bir fırsat oldu.'dedi.

'Festival her senek devam etmenli'

Lezzet dolu bir festivale imza atıldığını dile getiren Ceyda Kamertay Çakıcı, 'Çok fazla lezzetli yemek vardı. Çok fazla yiyip içtik. Çok beğendik. Böyle bir etkinliğin olması sosyalleşmek anlamında da bize çok iyi geldi. Farklı ve eğlenceli bir festivaldi. İlk defa olduğu için de bizim çok ilgimizi çekti. İnşallah her sene devam eder. Her sene bu festivalin olmasını istiyoruz.' diyerek Başkan Akın ve festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.