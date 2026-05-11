Eskişehir'de kamu kaynaklarıyla yapımı tamamlanan Nurettin Topçu İlkokulu ve Şehit Mustafa Özdemir Ortaokulu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 'Memleketine, vatanına, bayrağına ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirdikçe daha güçlü olacağız' dedi.

Eskişehir'de eğitim altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında yapımı tamamlanan iki önemli eğitim kurumu için açılış töreni düzenlendi. Nurettin Topçu İlkokulu bahçesinde saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan programda, öğrencilerin sergilediği halk oyunları ve 'Sevgi Çiçekleri' gösterisi katılımcılardan büyük alkış aldı. Dualar eşliğinde kesilen açılış kurdelesinin ardından Vali Yılmaz, sınıfları, atölyeleri ve okulun sosyal alanlarını inceledi. Sınıflarda öğrencilerle bir araya gelerek yakından ilgilenen ve onlara çeşitli tavsiyelerde bulunan Yılmaz, programın sonunda öğretmenler odasını ziyaret etti. Öğretmenlerle eğitim faaliyetleri üzerine sohbet eden Vali Yılmaz, yeni eğitim ve öğretim döneminde başarılar dileyerek okuldan ayrıldı.

'Bir milleti yükseltecek şey eğitimin kalitesidir'

Törende konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir'e iki önemli okul kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, 'Her iki okul da 32'şer derslik kapasitesine sahip. Modern donanımlarla hazırlanan okulların bölgedeki derslik ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacacaktır. Öğrenciler en iyi şartlarda eğitim alması için tüm imkânların seferber edildi. Nurettin Topçu, Türk düşünce dünyasında iz bırakan çok kıymetli bir fikir insanıdır. Şehit Mustafa Özdemir ise vatanı için canını feda eden kahramanımızdır. Bu anlamlı isimlerin eğitim kurumlarımızda yaşatılması bizim için ayrı bir değer taşıyor. Bir milleti yükseltecek, bir devleti güçlü kılacak olan; eğitimli insanların varlığı ve eğitimin kalitesidir. Eğitimi her alanda ileriye taşıma hedefiyle kararlılıkla çalışıyoruz. Yeni okullarımızın Eskişehir'e ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum' dedi.