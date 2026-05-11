Sakız Adası'nda düzenlenen Türk-Yunan Spor ve Kültür Festivali'ndeki basketbol turnuvasında Mavi Ege, İzmir Bulls, Vaol ve Iones takımları dostluk ve fair-play içinde karşılaştı.

Türk-Yunan Spor ve Kültür Festivali, Sakız Adası Spor Salonu'nda yapıldı. Etkinlik kapsamında düzenlenen basketbol turnuvasında Türkiye'den Mavi Ege ve İzmir Bulls, Yunanistan'dan ise Vaol ve Iones karşı karşıya geldi. İki gün süren organizasyonda takımlar, dostluk ve fair-play ruhu içinde mücadele etti. 'Dostluk kazandı' mesajının öne çıktığı turnuvada, Vaol takımından 12 yaşındaki Stamatis Pourgiazos organizasyonun en genç sporcusu olarak dikkati çekti.

Turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) ödülü ise İzmir Bulls forması giyen Hakan Yuğuranlar'a verildi. Organizasyonun ardından sahneye çıkan şef Berkan Atılgan yönetimindeki İzmir Rebetiko Korosu, konserle festivale renk kattı.

'İki ülke arasında dostluk mesajı verdik'

Ev sahibi dernek başkanı Giorgos Mylonadis, festivalin başarıyla tamamlandığını belirterek organizasyonun önemine vurgu yaptı. Katılımcıların tamamının dostane bir atmosfer içinde yer aldığını ifade eden Mylonadis, şu değerlendirmede bulundu:

'Bu festival, iki ülke arasında çok iyi ilişkiler kurulabileceğini gösteren önemli bir mesaj verdi. Dünyanın birçok yerinde krizler ve savaşlar yaşanırken, iki komşu ülke arasında barış ve istikrarın sürmesi büyük önem taşıyor. Spor ve müzik, bunu sağlayabilecek en güçlü araçlardır.'

'Bu tür organizasyonlar artmalı'

Turnuvanın MVP'si Hakan Yuğuranlar ise Sakız Adası'nda çok iyi ağırlandıklarını belirterek, seçilmesinin kendisini şaşırttığını söyledi. Yuğuranlar, 'O kadar genç ve yetenekli oyuncu arasında beni seçmeleri büyük bir incelik. Bu tür organizasyonların artmasını diliyorum. İnsanların birbirini tanıması ve aslında aynı kültürel değerleri paylaştığını görmesi çok önemli' dedi.

'Spor ve müzik diplomasiye katkı sağlıyor'

İzmir Rebetiko Korosu kurucusu ve şefi Berkan Atılgan da spor ve müziğin iki ülke ilişkilerinde önemli bir köprü oluşturduğunu vurguladı. Atılgan, 'Turizm açısından da çok değerli bir organizasyon oldu. Bu yıl Sakız Adası'ndaydık, umarız gelecek yıl Türkiye'de devam eder. Bazen siyasetin yapamadığını spor ve müzik başarabilir' ifadelerini kullandı.

Atılgan ayrıca daha önce de Sakız Adası'nda Yunan bir koro ile ortak konser verdiklerini hatırlatarak, Avrupa'nın farklı şehirlerinde 10 yıldır konserler gerçekleştirdiklerini ve Temmuz ayında Selanik ile Kavala'da sahne alacaklarını söyledi.