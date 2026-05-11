Osmaniye'de ailesiyle birlikte geziye çıktığı sırada Karaçay Deresi'ne düşerek akıntıya kapılan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Mendul D. cansız bedeni, düştüğü noktanın yaklaşık 3 kilometre aşağısında bir kütüğün altına bulundu.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde kent merkezinde bulunan Karaçay Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre; kardeşleriyle birlikte dere kenarına gelen Suriye uyruklu 9 yaşındaki Mendul D., henüz bilinmeyen nedenle suya düşerek akıntıya kapıldı. Durumu fark eden kuzeni çocuğu kurtarmak için suya yönelse de başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye Adana İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerin dere içerisinde sürdürdüğü arama çalışmalarına dron destekli taramalar da eşlik etti. Akşam saat 21.00 sıralarında hava kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına, sabah saat 07.00'de yeniden başlandı. Yürütülen çalışmalarda küçük çocuğun cansız bedeni, akıntıya kapıldığı noktanın yaklaşık 3 kilometre aşağısında bir kütüğün altına sıkışmış halde bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.