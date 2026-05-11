Osmaniye'de BTK Akademi tarafından düzenlenen 'Üretken Yapay Zeka Araçları' eğitimi, gençleri geleceğin teknolojileriyle buluşturdu. Osmaniye İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Osmaniye Endüstri Meslek Lisesi'nde gerçekleştirilen 4 günlük eğitim programı yoğun katılımla tamamlandı.

BTK temsilcisi Büşra Gök'ün açılış sunumuyla başlayan programda, Uzman Öğretmen Öznur Gökşen Dinç rehberliğinde katılımcılara metin, görsel, video ve 3D model üretimi gibi yapay zekâ uygulamaları anlatıldı. Eğitimlerde ChatGPT, Gemini, Canva AI, DALL-E ve Midjourney gibi araçlar uygulamalı olarak tanıtıldı.Katılımcılar ayrıca Make ve n8n platformlarıyla iş akışı otomasyonları oluştururken, içerik üretimi ve akademik çalışmalar için yapay zekâ kullanımını deneyimledi.Yüzde 80 devam zorunluluğu bulunan programı başarıyla tamamlayan kursiyerler, 'Katılım Sertifikası' almaya hak kazandı.

Uzman Öğretmen Öznur Gökşen Dinç, yapay zekânın artık birçok sektörün temel çalışma araçlarından biri hâline geldiğini belirterek, gençlerin teknolojiyi doğru kullanabilen bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti.