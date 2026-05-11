Manisa'nın Salihli ilçesinin başarılı sporcusu Mürüvvet Nur Özkan, Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı.

+70 kilogram kategorisinde mücadele eden Mürüvvet Nur Özkan, rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı ve Balkan Şampiyonu oldu. Salihlili sporcunun başarısı kentte gurur yaşattı.

Şampiyonada Hira Kılkış ve Sultan Nur Diker +70 kilogram kategorisinde Balkan üçüncüsü olup, bronz madalya kazandı.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda madalya kazanan Özkan, Diker ve Kılkış'ı tebrik edip, başarılarının devamını diledi.