Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan kavgada, bir kişiyi bıçakla yaralayan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Olay, Yıldızhan Mahallesi Müjde Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A.Ö. (17) ile A.Y. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Y.A.Ö., A.Y.'yi sağ bacağından bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı A.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından yaralı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Y.A.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.