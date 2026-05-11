Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Kadın Sanayiciler Platformu öncülüğünde, devletin koruması altında yaşayan Sevgi Evleri'nde düzenlenen 'Anneler Günü Bilim Şenliği ve Koruyucu Aile Farkındalık Programı', çocukların neşesi, bilimin heyecanı ve toplumsal dayanışmanın güçlü mesajlarıyla gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayelerinde, AOSB ve AOSB Kadın Sanayiciler Platformu'nun destekleri, Türk Kızılay Yüreğir Şubesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte; koruma ve bakım altındaki çocuklar bilim atölyeleri, deney alanları ve sosyal etkinliklerle unutamayacakları bir gün yaşadı.

Program kapsamında robotik kodlama, sanal gerçeklik deneyimleri, mikroskopla doğa gözlemleri, müzik ve boyama atölyeleri, zeka oyunları ve planetaryum çadırı dahil toplam 16 farklı bilim ve deneyim alanı çocuklarla buluştu. Bir dernek koordinasyonunda görev alan öğretmenler ve gönüllüler de etkinlik boyunca çocuklara eşlik etti.

Adana Valisi Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz, AOSB Başkanı Sütcü, Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Elif Tosmur ve diğer davetlilerle birlikte kurulan stantları ziyaret ederek çocukların becerilerine şahit oldu. Çocuklara şefkatle yaklaşıp tebriklerini ileten Süreyya Yavuz, bu anlamlı etkinlikten dolayı başta kadın sanayiciler olmak üzere destek veren tüm kurumları kutladı.

'Bir çocuğun kalbine dokunmak'

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren AOSB Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Elif Tosmur, Anneler Günü'nün sevgi ve şefkat dolu ruhundan ilham alarak bilimin ışığında umut ve dayanışmayı büyütmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Bir çocuğun kalbine dokunmanın aslında geleceğe dokunmak anlamı taşıdığını kaydeden Tosmur, 'Bugün burada kurulan her temas, paylaşılan her bilgi, edilen her sohbet ve birlikte atılan her küçük adım; çocuklarımızın hayatında unutulmayacak güzel hatıralar bırakacaktır' dedi.

Bilimin yalnızca öğrenmekten ibaret olmadığını vurgulayan Tosmur, 'Bilim; merak etmeyi cesaretlendirmektir. Sevgi ise bir çocuğun kalbinde güven ve umut inşa etmektir. Bugün bu iki kıymetli değeri aynı çatı altında buluşturmanın manevi mutluluğunu yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

Kadınların üretim gücü ve toplumsal duyarlılığıyla yalnızca sanayide değil, yaşamın her alanında umut oluşturmaya devam ettiğini belirten Tosmur, güçlü toplumların sevgiyle büyüyen çocuklarla mümkün olacağını ifade etti.

Koruyucu aile farkındalığı

Program kapsamında gerçekleştirilen Koruyucu Aile Bölümü'nde ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü Gönül Elçileri Projesi kapsamında koruyucu aile sisteminin önemine dikkat çekildi. Çocukların sevgi dolu aile ortamlarında büyümesinin toplumsal gelişim açısından taşıdığı öneme vurgu yapıldı.

Etkinlikte ayrıca bakıcı anneler ve gönül elçilerine çiçek takdimi gerçekleştirildi. Çocuklarla birlikte atölyeleri gezen protokol üyeleri, etkinlik alanında bilim ve eğlenceyi bir arada deneyimleyen çocukların heyecanına ortak oldu.

Program sonunda organizasyona destek sunan kurumlara, gönüllülere ve sponsorlara teşekkür edilerek, törene katılan davetliler tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.