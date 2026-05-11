İstanbul Lider Koleji öğrencisi Meryem Nur Tunuğ, Para Swimming World Series'te 200 metre serbest kategorisinde dünya birincisi, 50 metre sırtüstü yarışında ise dünya ikincisi oldu.

İstanbul Lider Koleji öğrencisi Meryem Nur Tunuğ, Para Swimming World Series'e katıldı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonda iki finalde yarışan genç sporcu, bir altın ve bir gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Meryem Nur Tunuğ, 200 metre serbest kategorisinde 03:55.30 derecesiyle dünya birincisi olurken, 50 metre sırtüstü yarışında ise 54.35'lik derecesiyle dünya ikinciliğini elde etti. Başarılı performansıyla dikkat çeken genç sporcu, azmi ve kararlılığıyla hem okulunu hem de Türkiye'yi uluslararası arenada zirveye taşıdı.

İstanbul Lider Koleji İcra Kurulu Başkanı Filiz Kepme ise elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Meryem Nur'un bu büyük başarısı bizleri son derece gururlandırdı. Sporun disiplinini, azmini ve kararlılığını eğitim vizyonumuzla birleştiren öğrencilerimizin uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmesi bizim için büyük bir mutluluk. Meryem Nur'un her kulaçta ortaya koyduğu mücadele, gençlerimize ilham veriyor. Kendisiyle gurur duyuyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz' ifadelerini kullandı.