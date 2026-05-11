Yeşilyurt Belediyesi, İnönü Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Yeşilyurt Kent Konseyi ve Dijital İnovasyon Topluluğu iş birliğiyle; teknoloji ve inovasyon alanında bilgi paylaşımını artırmak, akademi ile uygulama dünyasını bir araya getirmek ve gençlerin dijital dönüşüm süreçlerine aktif katılımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen 'Teknoloji ve Yenilik Zirvesi' yoğun ilgi gördü.

Teknolojiye ilgi duyan gençler, üniversite öğrencileri, akademisyenler, girişimciler ve sektör temsilcilerinin bir araya geldiği zirvede; yapay zekâ, bulut teknolojileri, dijital dönüşüm, inovasyon kültürü ve geleceğin meslekleri gibi birçok önemli başlık ele alındı. Katılımcılar, alanında uzman isimlerin gerçekleştirdiği sunumlar ve interaktif oturumlarla hem güncel teknolojik gelişmeleri yakından takip etme fırsatı buldu hem de sektörün geleceğine dair önemli bilgiler edindi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde oluşturulan kokteyl ve networking alanı sayesinde öğrenciler, akademisyenler ve sektör temsilcileri birebir iletişim kurma fırsatı buldu. Katılımcılar hem yeni iş birlikleri geliştirdi hem de teknoloji alanındaki deneyimlerini paylaşarak önemli bir networking ortamı oluşturdu.

'Belediye ve kent konseyi ile güzel projelerde buluşuyoruz'

Programın açılışında konuşan Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, teknolojik gelişmelerin toplumların kalkınmasında önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekerek, gençlerin dijital dünyaya hazırlanmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Rektör Yardımcısı Erdem üniversiteler ile yerel yönetimler ile arasında kurulan iş birliklerinin gençlerin kariyer planlamalarına ve girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sunduğunu, bu anlamda Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyi ile uyumlu ve koordineli çalışmalar yaptıklarını, Teknoloji ve Yenilik Zirvesinin de bu çalışmaların bir sonucu olduğunu söyledi.

'Teknoloji, güçlü bir dönüşüm aracıdır'

Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Hasan Atay ise, teknolojinin artık hayatın merkezinde yer alan çok güçlü bir dönüşüm aracı olduğunu söyledi. Yeşilyurt Belediyesi olarak, sadece bugünü değil geleceği de planlayan bir anlayışla hareket ettiklerini dile getiren Başkan Yardımcısı Atay, 'Dünya artık dijital bir devrimin içindedir. Yapay zekadan bulut bilişime kadar her yenilik, sizler için yeni bir fırsat kapısı demektir. Yeşilyurt Belediyesi olarak, sadece bugünü değil, sizin içinde yer alacağınız yarınları inşa etmek için çalışıyoruz. Sizin vizyonunuz ve üreteceğiniz projeler, Malatya'nın ve Türkiye'nin en büyük gücü olacaktır. Bugün burada sektörün uzman isimlerinden ilham alacak, teknoloji stantlarında yenilikleri deneyimleyeceksiniz. Gençlerimizin çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle yetişmesini önemsiyor, teknolojiye hâkim, araştıran, üreten ve geliştiren bir neslin yetişmesi için her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen başta Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Teknolojiyi sadece kullanan değil, ona yön veren bir nesil olacağınıza yürekten inanıyorum. Zirvenin hepimiz için verimli geçmesini temenni ediyorum' şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra deneyimlerini ve tecrübelerini teknoloji meraklı öğrencilerle paylaşan Cloud Engineer Deniz Yalçın'a, Eğitim ve Organizasyonel Gelişim Şefi Betül Gündüz Odabaşı'na ve Proje Yöneticisi Fazıl Göleç'e teşekkür plaketi takdim edildi.

Zirvede birbirinden değerli isimler katılımcılarla buluştu. Cloud Engineer Deniz Yalçın, bulut teknolojilerinin geleceği, veri güvenliği ve dijital altyapıların gelişimi üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Teknolojinin iş dünyasında oluşturduğu dönüşüme dikkat çeken Yalçın, özellikle gençlerin bulut bilişim alanında kendilerini geliştirmelerinin önemine vurgu yaptı.

Eğitim ve Organizasyonel Gelişim Şefi Betül Gündüz Odabaşı ise kişisel gelişim, kurumsal dönüşüm ve teknolojik değişime uyum süreçleri hakkında önemli bilgiler paylaşarak, gençlerin değişen dünyaya adapte olabilmeleri için sürekli öğrenmenin önemine dikkat çekti. Huawei Talent Development Topluluk Yönetim Uzmanı Kübra Bilgiç tarafından gerçekleştirilen sunumda ise küresel teknoloji ekosistemi, genç yeteneklerin teknoloji sektöründeki fırsatları ve uluslararası projelerde yer almanın avantajları anlatıldı. Katılımcılar, teknoloji sektöründe kariyer planlamasına dair merak ettikleri sorulara da yanıt buldu.

Eğitmen, Yazılım ve Yapay Zeka Uzmanı Tuncay Erol ise yapay zekânın günlük yaşamdan iş dünyasına kadar uzanan etkilerini anlatarak, gelecekte yazılım ve yapay zeka teknolojilerinin insan hayatındaki rolünün daha da artacağını ifade etti. Yapay zekâ uygulamalarına ilişkin örneklerin paylaşıldığı oturum, bilim ve teknoloji meraklı gençler tarafından ilgiyle takip edildi.