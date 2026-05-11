Malatya'da pompalı tüfekle eski eşi tarafından vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zanlı, kullandığı tüfekle polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, saat 08.00 sıralarında kent merkezi Kışla Caddesi Akpınar Meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.K., yolda yürüyen eski eşi Feride Karakaya'ya (35) pompalı tüfekle ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Feride Karakaya ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Feride Karakaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından H.K., olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.