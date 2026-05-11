Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran 116 sanıklı çete davasının üçüncü duruşması bugün başladı. Kentte korku ve baskı ortamı oluşturarak haksız kazanç elde etmeye çalıştıkları ve örgütsel güç gösterisi yaptıkları iddia edilen sanıkların yargılandığı davanın üçüncü oturumu, Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda yapılıyor.

Mahkeme salonuna dönüştürülen spor salonunda görülen duruşma öncesi ve süresince Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Davada, 3'ü yurt dışında firari, 43'ü tutuklu toplam 116 sanık bulunuyor. Sanık S. A. hakkında ise kırmızı bülten bulunduğu öğrenildi.

Bugün başlayan üçüncü duruşmada hakkında zorla getirme kararı bulunan çok sayıda tanığın dinlenilmesi beklenirken, gizli tanıklar 'Çoban-1' ve 'Çoban-2'nin de mahkeme heyeti tarafından dinlenmesi öngörülüyor.

Mahkeme, önceki duruşmalarda sanıklar S.D., A.Ç., E.A., M.M.S., E.P., M.A., N.K. ve Ş.A. hakkında ise tahliye kararı vermişti.