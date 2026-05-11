Malatya'da son 25 yılın en yoğun yağışlarının kaydedildiği bu yıl, barajlardaki su seviyeleri önemli ölçüde yükselirken artan doluluk oranları üreticinin yüzünü güldürdü.

Kentte Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Barajı ile Yazıhan ilçesinde bulunan Boztepe Recai Kutan Barajı'nda maksimum doluluk seviyesine ulaşılması nedeniyle kontrollü şekilde kapaklar açılırken, Malatya ile Adıyaman arasında bulunan ve bölgedeki tarımsal sulamada önemli rol oynayan Çat Barajı'nda da doluluk oranının arttığı gözlendi. Yaklaşık 10 milyon kayısı ağacının bulunduğu Malatya'da barajlardaki mevcut tablo çiftçileri sevindirirken, üreticiler yaz döneminde sulama konusunda rahat bir sezon beklediklerini ifade etti.

Kayısı üreticisi ve tüccarı Cahit Zafer Leventoğlu, geçen yıl kuraklık nedeniyle bahçelerde ciddi su sıkıntısı yaşandığını belirterek, 'Bu yıl barajların hemen hemen hepsini gezdim. Seviyeler çok yüksek, çok güzel. Burası Çat Barajı. Barajın suyu dağın altından yaklaşık 13 kilometrelik tünelle Gündüzbey'e ulaşıyor. Buradan Malatya Ovası, Kuyulu ve Çerkezovası başta olmak üzere geniş tarım alanlarına su veriliyor. Geçen yıllara göre doluluk seviyesi oldukça iyi' dedi.

Bölgedeki üreticilerden Hüseyin Gülfırat ise yağışlardan memnun olduklarını ifade ederek, 'Bu yılki yağışlar yüzleri güldürdü. Derelerden gelen su göletin rengini değiştirmiş durumda. Geçen senelere göre doluluk oranı iyi görünüyor. Sulama konusunda sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyoruz' diye konuştu.