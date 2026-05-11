Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı.

Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan bir kadın ağır yaralandı. Olay, saat 08.00 sıralarında kent merkezi Akpınar Meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, bölgede yolda yürüyen bir kadına pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden kadın ağır yaralanırken, zanlı olayda kullandığı suç aleti ile birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.