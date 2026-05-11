Didim Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sevginin Ritmi: Anneler Günü Buluşması' etkinliğinde anneler ve çocuklar bir araya gelerek renkli ve keyifli anlar yaşadı.

Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte; mini konserler, dans gösterileri, çeşitli atölyeler ve çocuklara yönelik etkinliklerle sevgi dolu bir atmosfer oluşturuldu. Etkinlik boyunca çocukların neşesi ve annelerin mutluluğu alana yansıdı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada annelerin sevgi, emek ve fedakârlığın en güzel temsilcileri olduğunu belirterek, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Başkan Hatice Gençay, toplumun temel taşı olan annelerin hayatın her alanında büyük bir emek ve özveriyle var olduğunu ifade ederek, annelerin sevgisinin toplumsal dayanışmayı güçlendiren en önemli değerlerden biri olduğunu söyledi.

Etkinlik kapsamında aileler çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirirken, Anneler Günü'nün birlik ve dayanışma ruhu hep birlikte yaşandı