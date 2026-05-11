10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında açıklamada bulunan Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Merkezi Yönetim Kurulu, engellilik konusunun bir 'kutlama' değil, toplumsal farkındalık ve hak mücadelesi meselesi olduğuna dikkat çekti.

Dernek yönetimi tarafından yapılan açıklamada; Engelliler Haftası'nın, engelli bireylerin yaşadığı sorunları toplumun tüm kesimlerine hatırlatma, talepleri dile getirme ve toplumsal duyarlılığı artırma haftası olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, dünya genelinde engelli bireylerin yaşadığı sorunların çözümünde duyarlı ve liyakat sahibi yöneticilerin önemine vurgu yapılarak, özellikle yerel yönetimlerin engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak adımlar atması gerektiği ifade edildi.

Yerel yönetimlerin sadece özel günlerde değil, yılın her döneminde engelli bireylerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmesi gerektiği belirtilen açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışının bunu zorunlu kıldığı kaydedildi.

Ayvalık'ta 21 yıldır faaliyet gösteren dernek bünyesindeki el sanatları atölyelerinde çok sayıda engelli bireyin rehabilite edildiği belirtilirken, atölyelerin yaşadığı sorunların göz ardı edilmemesi ve gerekli materyal desteğinin sağlanması talep edildi.

Açıklamada ayrıca, engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun eğitim ortamlarına erişimin sağlanmasının önemine dikkat çekilerek, yöneticilerin manevi desteğinin ve dayanışmasının hissedilmek istendiği ifade edildi.

Dernek yönetimi açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Engellilik bir sağlık sorunu değil, bir insan hakları meselesidir. Asıl engel; bizlerin önüne set çeken zihinler ve eksik uygulamalardır. Bizler buradayız, hayatın içindeyiz ve eşit bir gelecek için mücadele etmeye devam edeceğiz.'