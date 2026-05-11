AK Parti Battalgazi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısına katılan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, belediyenin yürüttüğü çalışmalar ve projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kırkgöz Sahil Parkı Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın da katıldı. Programda teşkilat çalışmaları, mahalle başkanlarının sahadaki görevleri, gönül belediyeciliği anlayışı ile Battalgazi Belediyesi'nin ilçede yürüttüğü hizmet ve projeler ele alındı.

'Yaptığımız her işi teşkilatımızla birlikte ilmek ilmek işliyoruz'

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, belediye hizmetlerini teşkilatlarla birlikte yürüttüklerini belirterek, 'Battalgazi'miz ve Malatya'mız her türlü hizmetin en iyisini hak ediyor. Bizler de emanetiniz olan tek bir kuruşu dahi zayi etmeden gece gündüz çalışıyoruz. Hizmet üretirken teşkilat çalışmalarımızı da hiçbir zaman ihmal etmiyoruz. Yaptığımız her işi teşkilatımızla birlikte ilmek ilmek işliyor, vatandaşımıza yine teşkilatlarımız aracılığıyla anlatıyoruz. Hizmet yapmak önemli ama yapılan hizmeti doğru anlatmak da bir o kadar kıymetlidir' dedi.

Kadın kollarının saha çalışmalarına da değinen Taşkın, 'Kadın kollarımız özellikle mahallelerde çok önemli çalışmalar yürütüyor. Vatandaşlarımızı hizmet alanlarına götürerek yapılan çalışmaları yerinde görmelerini sağlıyorlar. Gördüğünü unutmayan ve gördüğünü çevresine anlatan güçlü bir teşkilat yapımız var. Bu anlamda tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'Birlik ve dirliğimizi koruyarak yolumuza devam edeceğiz'

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da teşkilatların sahadaki özverili çalışmalarına vurgu yaparak, 'Bu gönüllülük hareketinin içerisinde yer alan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Birliğimizin ve dirliğimizin daim olmasını temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yerli ve milli bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.' ifadelerini kullandı.

Kadınlar ve gençlerin teşkilat çalışmalarındaki rolüne de değinen Ölmeztoprak, 'Kadınlarımızın ve gençlerimizin sahadaki emeği çok kıymetli. Büyük bir özveriyle çalışan tüm teşkilat mensuplarımızla gurur duyuyoruz' dedi.

'Biz dava ve yol arkadaşlığının bilinciyle hareket ediyoruz'

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan ise konuşmasında teşkilatların önemine dikkat çekerek, 'Bugün burada gördüğümüz tablo, Malatya'da AK Parti teşkilatlarının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bizler sadece siyaset yapan insanlar değiliz. Aynı zamanda bir dava hareketinin mensuplarıyız. Cumhurbaşkanımız bizlere her fırsatta 'yol arkadaşlarım' diye hitap ediyor. Biz de bu bilinçle hareket etmek zorundayız.' şeklinde konuştu.

Bakan, teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, 'Mahalle başkanlarımızdan sandık görevlilerimize kadar sahada emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde oldukça çok daha güçlü olacağız' ifadelerini kullandı.

'Biz sadece eser değil gönül belediyeciliği de yapıyoruz'

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise konuşmasında AK Parti belediyeciliğinin temelinde gönül kazanmanın bulunduğunu ifade ederek, 'AK Parti yalnızca eser ve hizmet siyaseti yapan bir hareket değildir. Aynı zamanda gönüllere dokunmayı hedefleyen büyük bir dava hareketidir. Biz de belediyecilik anlayışımızı bu ruhla sürdürüyoruz. Evet, yollar yapıyoruz, projeler gerçekleştiriyoruz ama bunun yanında insanımıza dokunmayı, gönül belediyeciliğini önemsiyoruz' dedi.

Malatya'nın yeniden ayağa kaldırılması sürecinde birlik beraberliğin önemine dikkat çeken Er, 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızın, milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın ve teşkilatlarımızın desteğiyle Malatya'yı yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bu süreç tek kişinin başarısı değil, hep birlikte ortaya koyduğumuz ortak bir mücadeledir. Teşkilat belediyeyi güçlendirir, belediye de teşkilatı güçlendirir' ifadelerine yer verdi.

'Gönüllülük büyük bir emek ve fedakarlık ister'

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de konuşmasında teşkilat çalışmalarında gönüllülük esasının önemine vurgu yaparak, 'Gönüllülüğün en büyük sınavı çok emek verip az alkış almaktır. Sahada büyük bir mücadele ortaya koyuyorsunuz ama bazen bunun karşılığını hemen göremeyebilirsiniz. Ancak bizler gönüllülüğü kişisel bir makam ya da ikbal kapısı olarak değil, hizmet anlayışı olarak görmek zorundayız' dedi.

Teşkilat çalışmalarında iletişimin önemine değinen Kahveci, 'Kalp kırarak, gönül inciterek siyaset yapılmaz. Bizim davamız gönül kazanma davasıdır. Vatandaşla devlet arasında güçlü bir köprü kurmak zorundayız. Mahalle başkanlarımız da bu noktada çok önemli bir görev üstleniyor' diye konuştu.