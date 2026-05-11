Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) iş birliğiyle gerçekleşen 'Üniversitelere Yönelik Bütçe Uygulamaları Eğitimi' başladı. 2 gün sürecek eğitimde 27 üniversiteden 80'nin üzerinde katılımcı yer alıyor.

BTÜ akademik çalışmalarının yanında üniversitenin mali ve idari yapısına katkı sunacak eğitimlere devam ediyor. Bu kapsamda daha önce ulusal çapta pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan BTÜ bu kez 'Üniversitelere Yönelik Bütçe Uygulamaları Eğitimi'nde 27 üniversiteyi buluşturdu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı iş birliğinde, Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da gerçekleşen programda 2 gün boyunca bütçe hazırlama ve uygulama süreçlerine dair eğitimler verilecek. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren BTÜ Genel Sekreteri Selim Uzun, yükseköğretim kurumlarının bütçe uygulamaları ve bu süreçlerde karşılaşılan sorunların ele alınacağı önemli bir programa ev sahipliği yaptıklarını belirterek, 'Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı uzmanlarının yapacağı sunumlarla sorunları burada birlikte tartışma fırsatı bulacağımıza inanıyorum' dedi.

'Atılan her adımının arkasında mali planlama ve bütçe disiplini yatıyor'

Üniversitelerin yalnızca bilgi üreten kurumlar olmadığını vurgulayan Genel Sekreter Uzun, 'Üniversiteler aynı zamanda kamu kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayan müstesna kurumlardır. Eğitimden araştırmaya, teknolojik yatırımlardan toplumsal katkıya kadar attığımız her adımın arkasında güçlü bir mali planlama ve bütçe disiplini yatıyor' ifadelerini kullandı. Genel Sekreter Selim Uzun, eğitim programının bütçe hazırlama ve uygulama süreçlerinde yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlayacağını da dile getirdi.

Bütçe ve stratejiye dair eğitimler

Açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı uzmanları tarafından verilen eğitim oturumlarına geçildi. Programın ilk gününde; Strateji ve Bütçe Uzmanı Şeyda Koçak 'Türkiye'de Kamu Yatırımlarının Planlama Süreci', Strateji ve Bütçe Uzmanı Fatma Başkaya 'Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi', Strateji ve Bütçe Uzmanı Derya Çelik 'Eğitim Dairesi Başkanlığı Sunumu' ve Strateji ve Bütçe Uzmanı Yıldız Erkmen 'Sağlık Dairesi Başkanlığı Sunumu'nu gerçekleştirdi. Programın ikinci gününde ise Strateji ve Bütçe Uzmanı Ayşegül Sağlam 'Performans Esaslı Program Bütçe', Strateji ve Bütçe Uzmanı

Metin Muzoğlu 'Bütçe Hazırlık ve Uygulama', Strateji ve Bütçe Uzmanı Onur Özdemir 'e-Bütçe Sistemi' ve Strateji ve Bütçe Uzmanı Şuheda Demirel 'Teknolojik Araştırma Sektörü Sunumu'nu yaptı.